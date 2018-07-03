مجهولون يحرقون سيارة امرأة سعودية في مكة المكرمة- (فيديو)

الرياض: أعلن مصدر أمنى سعودي أن مجهولين قاموا بإضرام النيران في سيارة إحدى السعوديات في مكة المكرمة (غرب) عمدا، وذلك بعد حوالي أسبوعين من سماح السلطات في المملكة لأول مرة بقيادة المرأة للسيارة.

وقال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في بيان صحافي الثلاثاء، إن “الجهات الأمنية باشرت عند الساعة الرابعة والنصف من فجر الأحد بلاغًا عن تعرض سيارة بقرية الصمد في محافظة الجموم بمنطقة مكة المكرمة لحريق متعمد”.

وأشار إلى أنه” تم إخماد الحريق، واتخاذ الإجراءات الاستدلالية والبحثية للواقعة التي لا تزال محل المتابعة الأمنية”.

وبدأت النساء في المملكة العربية السعودية في 24 من الشهر الماضي بقيادة السيارات في الشوارع بعد رفع الحظر على ذلك.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة، النار تشتعل في سيارة متوقفة خلال ساعات الليل، بينما تعلق امرأة على الفيديو بالتعريف عن نفسها على أنها صاحبة السيارة، وتدعى سلمى الشريف.

وتقول الشريف في الفيديو الذي نشر على المواقع، إن الحريق متعمد، وأن بعض شبان القرية المعارضين لقيادة النساء للسيارات هم من أحرقوا سيارتها. (د ب أ)