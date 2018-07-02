كيف ردت نانسي عجرم على الشعب المغربي بعد الهجوم عليها؟- (تغريدة)

“القدس العربي”: وجهت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم رسالة إلى الشعب المغربي، بعد تعرضها لهجوم حاد على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب عدم شربها الحليب في المغرب.

وردّت نانسي من خلال رسالة نشرتها على حسابها على موقع “إنستغرام”، فقد أرفقت صورة التقطت لها أثناء المهرجان بهذا التعليق: “كل الحب والتقدير للشعب المغربي الحبيب وشكر من القلب لكل المحبين والجمهور العزيز يلي فرح وفرحني بمهرجان موازين. غنينا وسهرنا مع بعض بليلة من العمر، بحبكن كتير”.

وأثارت هذه الرسالة مجدداً الجدل بين المتابعين. فقد دافع بعضهم عن النجمة فيما رأى آخرون أنها أخطأت.