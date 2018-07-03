على خطى السعودية… الإمارات تستجيب لمطالب ترامب النفطية

“القدس العربي”: أكدت شركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” أنها ستزيد إنتاجها من النفط بمئات الآلاف من البراميل يوميا إذا كان ذلك ضروريا لتخفيف أي نقص في السوق العالمية، لتحذو بذلك حذو السعودية التي استجابت لطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بهذا الخصوص.

وأشارت “أدنوك” وهي شركة النفط الرئيسية لحكومة أبو ظبي، في بيان صدر الثلاثاء، إلى أنها تظل على مسار زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 3.5 ملايين برميل يوميا بحلول نهاية عام 2018، من نحو 3.3 ملايين برميل يوميا في الوقت الراهن.

وقال الرئيس الأمريكي السبت الماضي إنه تحدث مع ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عبر الهاتف وطلب منه زيادة إنتاج المملكة من النفط بنحو مليوني برميل يوميا “بسبب الاضطرابات في إيران وفنزويلا”، وأضاف أن الملك وافق على طلبه.

وفي تصريحات سابقة، طالب ترامب الدول الرئيسية المنتجة للنفط بزيادة الإمدادات والعمل على تخفيض الأسعار حتى لا تحدث أزمة تضر الاقتصاد العالمي.

وتسببت مشكلات الإنتاج في فنزويلا وكندا وليبيا في نقص المعروض بالسوق، في وقت يزداد فيه الطلب العالمي. وفضلا عن ذلك، من المنتظر أن تتسبب العقوبات الأمريكية التي فرضها ترامب على إيران في توقف كثير من الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق.

وأدت هذه المعطيات إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية لتقترب من ثمانين دولارا للبرميل، وارتفعت معها أسعار البنزين في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤثر سلبا على ترامب ومعسكره قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.