إيران تعلن عن اجتماع الجمعة في فيينا للدول الموقعة على الاتفاق النووي

طهران: اعلنت طهران أن وزراء خارجية الدول الخمس الموقعة على الاتفاق حول برنامجها النووي سيجتمعون الجمعة في فيينا للمرة الاولى منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/ مايو الماضي.

وقالت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية “خلال هذا الاجتماع ستناقش مجمل مقترحات الاتحاد الأوروبي (لتقديم الضمانات التي تطالب بها إيران) ووسائل حماية (الاتفاق) بعد انسحاب الولايات المتحدة منه”.

وقع الاتفاق النووي في فيينا في تموز/ يوليو 2015 بين إيران ومجموعة 5+1 التي تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا) والمانيا، وصادق عليه مجلس الأمن الدولي في قرار.

وقالت الوكالة الايرانية إن اجتماع الجمعة يفترض أن يعقد برعاية اللجنة المشتركة للاتفاق حول النووي الايراني. وهذه الهيئة التي يرئسها الاتحاد الأوروبي مكلفة متابعة تطبيق الاتفاق.

ويعود آخر اجتماع للجنة على مستوى وزراء منتدبين إلى 25 ايار/ مايو في فيينا. (أ ف ب)