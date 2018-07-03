روحاني: ضغط أمريكا لوقف شراء نفط إيران قد يؤثر على صادرات المنطقة

دبي: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن صادرات النفط الإقليمية قد تتعرض للخطر إذا حاولت الولايات المتحدة الضغط على حلفائها لوقف شراء النفط الخام الإيراني، وفقا لما ذكره موقع روحاني على الانترنت الثلاثاء.

ولم يخض الرئيس في تفاصيل، وتحتمل تصريحاته أكثر من تفسير، غير أنها قد تُعتبر تهديدا ضمنيا بالتدخل في أنشطة الشحن للدول المجاورة. وسبق وأن هدد مسؤولون إيرانيون بغلق مضيق هرمز، وهو طريق رئيسي لشحن النفط، ردا على أي عمل عدائي أمريكي تجاه إيران.

ونقل الموقع عن روحاني قوله مساء الاثنين خلال زيارة لسويسرا “زعم الأمريكيون أنهم يريدون وقف صادرات النفط الإيرانية بالكامل. إنهم لا يفهمون معنى هذا التصريح، لأنه لا معنى لعدم تصدير النفط الإيراني بينما يجري تصدير نفط المنطقة”.

جاءت تصريحات روحاني في الوقت الذي تخطط فيه إيران لعقد اجتماع في وقت لاحق هذا الأسبوع مع وزراء خارجية القوى العالمية الخمس التي ما زالت تشارك في الاتفاق المبرم عام 2015 والذي وافقت طهران بموجبه على تقييد برنامجها النووي في مقابل رفع عقوبات اقتصادية عنها.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في مايو أيار، وتقول إنها تعتزم الآن فرض عقوبات أشد. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء الماضي إن الولايات المتحدة طلبت من الدول وقف جميع واردات الخام الإيراني من نوفمبر تشرين الثاني، مستبعدا أن تمنح واشنطن أي إعفاءات.

وقال روحاني أمام حشد من الإيرانيين المقيمين في سويسرا “إذا كنتم (أيها الأمريكيون) تستطيعون، فافعلوا وسترون نتيجة ذلك”.

وقالت طهران إن وزير خارجيتها سيلتقي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين في فيينا يوم الجمعة لبحث سبل الإبقاء على الاتفاق النووي.

وإيران ثالث أكبر مصدر للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، وتصدر نحو مليوني برميل من الخام يوميا.

وقال البيت الأبيض يوم السبت إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المملكة يمكنها زيادة إنتاج النفط إذا لزم الأمر، وإن لديها طاقة إنتاج فائضة تبلغ مليوني برميل يوميا. (رويترز)