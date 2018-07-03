فوز مرشحة حركة النهضة الاسلامية بمنصب “شيخ مدينة تونس″

تونس: فازت مرشحة حركة النهضة الاسلامية في تونس سعاد عبد الرحيم بمنصب “شيخ” مدينة تونس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعتلي فيها امرأة هذا المنصب في أعرق بلدية في البلاد. (د ب أ)