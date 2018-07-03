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فوز مرشحة حركة النهضة الاسلامية بمنصب “شيخ مدينة تونس″

Jul 03, 2018

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تونس: فازت مرشحة حركة النهضة الاسلامية في تونس سعاد عبد الرحيم بمنصب “شيخ” مدينة تونس.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تعتلي فيها امرأة هذا المنصب في أعرق بلدية في البلاد. (د ب أ)

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3 تعليقات

  1. سعاد عبد الرحيم بمنصب “شيخ” مدينة تونس…………. ماهذه المشيخه وبدون حجاب ياحركة النهضه !!!!

  2. عندما..تزور..تونس..وتتعرف…(على..نخبتها)..سوف..تفهم..لمادا..إختارت..النهظة..هده..المرأة..الفاظلة…

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