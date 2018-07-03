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آيتن عامر تهاجم الرجال ومصطفى شعبان يرد عليها: “يلا على المطبخ” – (صور)

Jul 03, 2018

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لندن – “القدس العربي”: كتبت الفنانة المصرية آيتن عامر منشوراً على “تويتر”، يقول: “لما واحدة من البنات تدى رأيها فى حاجة بلاقي الولاد و قاصدة اقول ولاد بيردوا عليها بجملة تافهة (روحي على المطبخ) و دي حاجة حلوة وتدعو للفخر ان دى الحاجة اللى مشهورين بيها ، لكن انتوا الحاجة الوحيدة اللى مشهورين بيها للاسف مش هنعرف كبنات نقولهالكوا عشان هى بصراحة حاجة تعر، اتلموا” .

وفي رده على عامر علق النجم مصطفى شعبان على المنشور قائلاً: “عندك حق يا تونه بصراحه كلامك مظبوط جداً،، يلا روحي على المطبخ”.

 

 

 

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