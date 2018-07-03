مصر تدعو حركة حماس لإيفاد وفد من قيادتها لزيارة القاهرة

غزة: قال مسؤول في حركة حماس الثلاثاء، إن مصر وجهت دعوة للحركة لإيفاد وفد من قيادتها لزيارة القاهرة.

وذكر القيادي في حماس طاهر النونو ، للصحافيين في غزة ، أن الحركة تلقت دعوة مصرية لزيارة وفد من قيادتها الى القاهرة للتباحث حول العديد من القضايا.

وقال النونو إن قيادة حماس رحبت بالدعوة، ومن المتوقع أن يتوجه قريباً وفد قيادي إلى القاهرة تلبية للدعوة المصرية.

وأضاف أنه من المتوقع بحث عدة ملفات خلال الزيارة؛ منها الوضع الفلسطيني الداخلي وأوضاع قطاع غزة وآخر التطورات السياسية.

وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مسؤول ملف المصالحة في حركة فتح عزام الأحمد أعلن أن مصر وجهت دعوات وبدأت التحرك مع الأطراف جميعاً لتفعيل ملف المصالحة الفلسطينية.

وأكد الأحمد ، وفق ما نقلت عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية في تصريحات له من القاهرة ، أن “الوقت لم يعد يحتمل التأجيل، ويجب أن تستلم حكومة الوفاق إدارة شؤون قطاع غزة بالكامل “.

وقال الأحمد إنه “لا يوجد حاجة لحوارات واتفاقيات جديدة ولا وسطاء جدد بشأن المصالحة الوطنية بين الفصائل، وإنما المطلوب تنفيذ ما تم الاتفاق عليه”.

وشدد على “التمسك بجمهورية مصر الشقيقة كوسيط نزيه يحظى بثقة كل فلسطيني وكل الفصائل، وهناك قرار من الجامعة العربية بتكليف مصر بهذا الشأن”.

ورعت مصر في تشرين أول/أكتوبر الماضي اتفاقاً للمصالحة بين فتح وحماس بشأن تسليم إدارة قطاع غزة للسلطة الفلسطينية إلا أن استمرار الخلافات بين الحركتين حال دون ذلك. (د ب أ)