ترامب يؤكد ان المحادثات مع كوريا الشمالية “تجري بشكل جيد”

واشنطن: اكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب الثلاثاء، ان المحادثات مع كوريا الشمالية “تجري بشكل جيد”، قبل زيارة لوزير الخارجية مايك بومبيو خلال الاسبوع الجاري للبحث في نزع السلاح النووي.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر “أجرينا الكثير من المحادثات مع كوريا الشمالية — كل شيء يجري بشكل جيد! في الوقت نفسه لا صواريخ ولا تجارب نووية منذ ثمانية أشهر. كل آسيا سعيدة. وحده الحزب المعارض الذي يضم (مصادر) الأخبار الكاذبة يشكو. لو لم أكن هنا، لكنا نخوض حرباً مع كوريا الشمالية الآن”. (أ ف ب)