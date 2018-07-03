متحدث عسكري يمني: التحالف وعدنا بسلاح نوعي لتحرير تعز

اليمن: قال متحدث بالقوات الحكومية اليمنية، الثلاثاء، إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية، وعد بتقديم دعم نوعي من السلاح لتحرير ما تبقى من مناطق محافظة تعز (جنوب غرب) من قبضة مسلحي جماعة “أنصار الله” (الحوثي) في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

جاء ذلك على لسان العقيد عبدالباسط البحر، المتحدث باسم الجيش الوطني اليمني في تعز.

وأضاف “البحر”، أن “التحالف العربي وعد بتقديم أسلحة نوعية وذخائر لتعزيز جبهات القتال في تعز، التي تشهد نقصاً حاداً في الدعم العسكري”.

وتوقع المتحدث “وصول هذا الدعم خلال الأيام المقبلة من أجل تحرير العديد من المناطق في الجبهتين الغربية والجنوبية لتعز″.

وأفاد بأن “قيادة محور تعز (أعلى سلطة عسكرية بالمحافظة) تبذل جهوداً كبيرة بشكل يومي، تتمثل بالتواصل مع التحالف العربي، والحكومة الشرعية، من أجل جلب الدعم العسكري للمحافظة (الأكثر سكاناً في اليمن)”.

وتابع أن “تحرير تعز من الحوثيين وكسر الحصار المفروض عليها هي الأولوية لدى قيادة الجيش في المحافظة، فيما تتمثل الأولويات الأخرى في تثبيت الأمن وعودة الخدمات الأساسية ومؤسسات الدولة”.

ولفت “البحر” إلى أن “قوات الجيش تمكنت، خلال الأيام الماضية، من السيطرة على عدة مواقع استراتيجية في جبهتي جبل حبشي ومقبنة غربي تعز وفي عدة مناطق جنوبي المحافظة، رغم النقص الكبير في المعدات القتالية”.

وتخضع معظم أحياء مدينة تعز لسيطرة القوات الحكومية وفصائل من المقاومة الموالية لها، لكن مسلحي جماعة “الحوثي” يفرضون حصاراً عليها من مداخلها الرئيسية، منذ نحو 3 أعوام.

وفي 18 أغسطس/آب 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، وسيطروا على “طريق الضباب”.

ومنذ أكثر من ثلاثة أعوام يشهد اليمن حربًا بين القوات الحكومية، مدعومة بتحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين المسلحين الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، من جهة أخرى، والذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ 2014. (الأناضول)