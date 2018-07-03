الإحتلال يمدد اعتقال المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري ثلاثة أشهر

القدس: أعلن وكيل المحامي الفرنسي من أصل فلسطيني صلاح حموري المعتقل منذ آب/اغسطس الماضي، ان محكمة اسرائيلية في القدس الشرقية المحتلة مددت الاحد فترة اعتقال موكله ثلاثة اشهر.

وكان صلاح حموري (33 عاماً) اعتقل في القدس في الثالث والعشرين من آب/اغسطس 2017، وهو محتجز في سجن في منطقة النقب جنوب اسرائيل.

ولم يكشف عن أسباب اعتقاله، على غرار ما يحصل عادة بالنسبة الى الأسرى المعتقلين إدارياً.

ويتيح نظام الاعتقال الاداري لاسرائيل حجز حرية الاشخاص لأشهر عدة قابلة للتجديد بشكل مفتوح، من دون كشف اسباب الاعتقال.

وقال محمود حسان محامي حموري “لا يملك صلاح اي وسيلة لمعرفة ما يوجد في ملفه. يكتفي الاسرائيليون بالقول انه يشكل خطراً في الضفة الغربية” المحتلة.

واعتبر المحامي انه كان من المفترض ان يخلى سبيل موكله بنهاية الاشهر الثلاثة الاخيرة.

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت الجمعة، انها “لم تتوقف منذ اعتقال حموري عن نقل طلبات محددة الى السلطات الاسرائيلية لانهاء اعتقاله الاداري”.

وتجهل السلطات الفرنسية ايضاً التهم الموجهة الى حموري.

وقالت السا ليفورت زوجة حموري، ان ما يحصل لزوجها هو “عبارة عن تعذيب له ولنا”. ولم تتمكن من مقابلة زوجها طوال فترة اعتقاله لأنها ممنوعة من دخول الاراضي الاسرائيلية.

وأوضحت “لا استطيع انا وابننا زيارته، كما يمنع علينا الاتصال به هاتفياً”.

وحموري من مواليد القدس من أم فرنسية وأب فلسطيني، وسبق ان سجن بين عامي 2005 و2011 بعد ان دانته محكمة عسكرية اسرائيلية بالتخطيط لاغتيال الحاخام عوفاديا يوسف، مؤسس حزب شاس الديني المتشدد الذي توفي عام 2013.

وأطلق سراح حموري في كانون الاول/ديسمبر 2011 في اطار عملية تبادل أسرى، وهو يؤكد على الدوام براءته.

وتقول منظمة الضمير الفلسطينية غير الحكومية، ان اكثر من ستة آلاف فلسطيني محتجزون حالياً في السجون الاسرائيلية بينهم 500 قيد الاعتقال الإداري. (أ ف ب)