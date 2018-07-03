ابنه علي الحجار تشن هجوماً على محمد رمضان – (فيديو)

القاهرة – “القدس العربي ” : رغم انتهاء الخلاف بين النجمين علي الحجار ومحمد رمضان بعد مشاركتهما في إعلان في رمضان 2018، إلا أن ابنة المطرب علي الحجار قررت نشرت تفاصيل ازمتهما وكشف الحقيقة كاملة.

ونشرت مشيرة علي الحجار على صفحتها على فيس بوك مقطعاً لمحمد رمضان وهو يتحدث عن خلافه مع والدها في بداياته الفنية، وعلقت على الفيديو لكل متابعيها مؤكدة على أن محمد يسرد هذه القصة باستمرار في كل البرامج، ووالدها يرفض التعقيب عليه، ولكنها أخذت على عاتقها هذه المهمة حتى تدفع هذه التهمة عن والدها المطرب.

وكتبت مشيرة قائلة: “البرنامج دة قديم مش جديد، و القصة دي رمضان حكاها كذا مرة في برامج و كل مرة يغير فيها تفصيلة بسيطة، و ابويا عمره ما رد، و كان شايف ان الموضوع مش مستاهل يترد عليه. و انا الصراحة مستغربة جدا هو ازاي بيحكيها بثة قوي كده و جاب الخيال ده منين؟”.

وأضافت : “انا قررت دلوقتي اني اقول القصة الحقيقية لأن ابويا يستاهل ده، و ده حق ربنا، وهيشهد على كلامي اخويا لأنه كان له دور رئيسي في المسرحية، غير ان طبعا المسرحية ليها ابطال و مخرج عارفين الحقيقة”.

وتابعت ابنة علي الحجار حديثها : “الي حصل ان المخرج اختلف مع محمود عزب احد الابطال، خلاف شخصي فقرر يفاجيء الفنانين بانه جاب رمضان يوم واحد. علي الحجار شاف ان عزب مايستحقش كدة بعد تعبه في 6 شهور بروفات و قال لرمضان وقتها انت ملكش علاقة بالموضوع خالص و كان حيادي جدا”.

ونفت مشيرة ما قاله محمد رمضان أن والدها تعرض له بالضرب من قبل الحراس الشخصيين، مؤكدة على أن والدها ليس لديه “بادي جارد” من الأساس، ولم يكن له في أي وقت.