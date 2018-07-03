تغريدة باسم ياخور حول فوز البرازيليين وفرحة اللبنانيين – (صورة)

بيروت – “القدس العربي ” : بعد المباراة النارية التي جمعت البرازيل و المكسيك ضمن مباريات كأس العالم، علّق الممثل السوري باسم ياخور على حماس اللبنانيين بفوز البرازيل.

وقد غرّد على تويتر بالقول “شباب سؤال: هلق البرازيل اللي فازت اليوم ولا لبنان لانو على هوا الاحتفالات، بلّشت شك أنّ لبنان اللي تأهلت، على كل حال الله يديم الفرح بقلوب الجميع″.

فردّت عليه مشجعة للبرازيل في سوريا : “عفكرة شكلك مو شايف الاحتفالات بسوريا بفوز البرازيل باللاذقية وطرطوس كمان، كيف لو تأهلنا”.

ورد باسم عليها قائلا : “لا والله كمان مالي خبر، وان شالله الذخيرة تكفي لاحتفالات النهائي.”

فمازحته المشجعة: “دعك من الذخائر، نحنا سلمية، نكتفي بالرايات والهتافات والزمامير ولفتين بالسيارة وخالصين”.