الإمارات تحدد إجراءات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن “قائمة الإرهاب”

أبو ظبي: أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات اليوم الثلاثاء تعميما إلى جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والسلع المرخصة حددت فيه “إجراءات تجميد حسابات 9 أشخاص وكيانات إيرانية ضمن قائمة الإرهاب”.

وطالبت الهيئة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع البحث عن وتجميد أية حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص (الطبيعيين، الاعتباريين) المرتبطين بهم والتي شملت تسعة أسماء وكيانات تحمل الجنسية الإيرانية.

وشملت الإجراءات تجميد الأموال المستعملة من الأفراد والكيانات الواردة في القائمة المعتمدة من الدولة أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المرتبطة بهم.

وطالبت الهيئة الشركات عدم تجميد أو منع استلام او استخدام أي حسابات (أموال، أوراق مالية، سلع) إذا لم تكن الأسماء والتفاصيل المتعلقة بها متطابقة مع ما هو مذكور في القائمة تماما وبشكل لا يترك مجالا للشك.

وشددت على الشركات بضرورة إبلاغ وحدة المعلومات المالية لمواجهة غسل الأموال والحالات المشبوهة في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بشكل فوري بالإجراءات المتخذة بشأن تجميد الحسابات.(د ب أ).