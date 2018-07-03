يوفنتوس يعرض راتب 30 مليون يورو سنويا لضم رونالدو

باريس-”القدس العربي”-من آدم جابر:

بعد صحيفة ” لا غازيتا ديلو سبورت” الإيطالية؛ ها هي صحيفة “توتوسبورت” الإيطالية، ولكن أيضا صحيفة “ماركا” الإسبانية المقربة من نادي من ريال مديد، تخصصان الصفحة الأولى من أعدادهن الصادرة، اليوم الثلاثاء، لموضوع اهتمام نادي يوفنتوس-بطل الكالتشيو -المفترض بخدمات كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد .

فقد أكدت “توتوسبورت” أن القطيعة بين قائد المنتخب البرتغالي و فلورونتينو بريس، رئيس نادي ريال مدريد يبدو أنها وصلت إلى ذروتها، وأن هداف ريال مدريد أصبح مهتما بمشروع نادي السيدة العجوز.

من جانبها، خصصت صحيفة “ماركا” المقربة من النادي الملكي، غلاف عددها الصادر اليوم لهذا الموضوع الساخن، معنونه: ” يوفنتوس يفكر بجدية في CR7″ .

وتحدثت الصحيفة الاسبانية ذائعة الصيت عن عقديستمر لأربع سنوات، يتقاضى بموجبه رونالدو، البالغ من العمر 33 عاما، راتبا قيمته 30 مليون يورو في الموسم الواحد، أي بزيادة مبلغ 9 مليون عن الراتب الذي يتقاضاه حاليا مع ريال مديد والذي يصل إلى 21 مليون يورو في الموسم الواحد.

وقالت “ماركا” إن المفاوضات جارية حاليا بين الطرفين، مؤكدة أن قيمة الشرط الجزائي لفسخ عقد رونالدو مع ريال مدريد قد تم تخفيضه إلى حوالي 120 مليون يورو” .