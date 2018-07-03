مسؤولون أمريكيون: إدارة ترامب تبحث إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب

نيويورك: كشف مسؤولون أمريكيون أن ملف الحرس الثوري الإيراني وإدراجه على قائمة المنظمات الإرهابية مطروح على طاولة الإدارة الأمريكية، وأنها تقوم بمناقشته في الوقت الحالي.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن مصادر مقربة من وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الأخير يقف مع تصنيف الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب، لافتة إلى أن هذه الخطوة مطروحة على الطاولة منذ أشهر ويتم دراستها بشكل مكثف مؤخرا كجزء من التصعيد باستراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية تجاه إيران.

ويتيح مثل هذا القرار للبيت الأبيض فرصة تجميد الأصول التابعة للحرس الثوري الإيراني وفرض حظر سفر بالإضافة إلى فرض عقوبات جنائية بالتوازي مع العقوبات الاقتصادية الموجودة حاليا.

وفي إطار التصعيد ذاته، كانت الولايات المتحدة حذرت قبل أيام حلفاءها من أنها لن تقبل استمرار استيرادهم للنفط الإيراني بعد الرابع من تشرين ثان/نوفمبر المقبل. وأكدت أنه لن تكون هناك مهلة إضافية قبل تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حددها بـ 180 يوما عندما أعلن من جانب واحد الانسحاب من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني في أيار/مايو الماضي.(د ب أ)