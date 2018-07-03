“رامبو” الجيش الجزائري يخطف ابتسامات من قائد الأركان! -(فيديو)

الجزائر-”القدس العربي”:

أصبح ظهور جندي جزائري قوي البنية الجسدية يدعى “رامبو” في حفل تخرج الدفعات العسكرية التي تتم بداية شهر يوليو/ تموز من كل سنة بالأكاديمية العسكرية بمدينة شرشال غربي العاصمة إلى تقليد ينتظره الكثير من الجزائريين، بالنظر إلى العروض التي يقدمها هذا الجندي، ولكن هذه المرة نجح رامبو في خطف ابتسامات من قائد أركان الجيش الذي قلما يبتسم.

ظهر الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش وهو يبتسم في الوقت الذي كان فيه رامبو الجيش الجزائري يقدم عروضا في فن القتال، خلال حفل تخرج الدفعات العسكرية بأكاديمية شرشال، ورغم أن الفريق قايد صالح دأب على الظهور بملامح صارمة، إلا أنه هذه المرة تابع بكثير من الاستمتاع عروض رامبو العسكرية.