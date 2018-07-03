ديزني تصمم روبوت شبيه بالإنسان للقيام بمشاهد السينما الخطيرة – (فيديو)

لندن – “القدس العربي ” : عرض قسم التطوير التقني في شركة ديزني روبوتا بهلوانا يمكنه استبدال الممثلين عند أداء المهمات الخطرة والصعبة في مشاهد السينما.

وأظهر المهندسون أن الروبوت “الممثل البديل”، يمكن أن يقوم بأصعب الخدع القاتلة و القفز من الأماكن المرتفعة والتسلق بالحبال على المباني الشاهقة.

ويستطيع المبرمجون التحكم بحركات الروبوت وهو ينفذ مهامه لتغيير مساره حتى في الهواء.

وعمل المهندسون على إنتاج هذا الروبوت خلال عدة سنوات، واستخدموا في أساس ابتكاره آلية حركة وطيران حشرات “Phasmatodea” شبحيات الحشرات أو الحشرات العصوية التي تشبه العصا المتحركة، وزودوه بأجهزة استشعار تمكنه من القفز والقيام بحركات بهلوانية دون أن يصاب بأذى.

ويخطط المسؤولون في شركة ديزني لنشر مجموعة من “الروبوتات البهلوانية” مبدئيا في مدن ألعاب ديزني، بلباس الأبطال الخارقين من أساطير التاريخ.