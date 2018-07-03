“المجلس الثوري المصري” ينتقد الاوضاع السياسية والاقتصادية في مصر

إسطنبول: دعا “المجلس الثوري المصري” المعارض، اليوم الثلاثاء، إلى “إضراب عام في جميع مؤسسات الدولة المصرية” ضد السلطة في مصر، “من خلال الامتناع عن دفع الضرائب قدر المستطاع“.

جاء ذلك في كلمة بمؤتمر صحافي بمدينة إسطنبول، على لسان رئيس المجلس الثوري المصري، “مها عزام”، في الذكرى الخامسة لعزل محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث.

ودعت عزام إلى “وجوب وقوف الشعب المصري في الداخل والخارج لإنقاذ ما تبقى من مصر“.

وشارك في المؤتمر الذي عقد بمدينة إسطنبول، العشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والمعارضين.

من جهته، قال القيادي الإخواني “مدحت الحداد”، في كلمة له عن الإخوان المسلمين، إن “الحياة السياسية بمصر انتهت تماماً، وانتقلنا من نظام الحزب الواحد، إلى نظام الشخص الواحد“.

وفي بيان صحافي، قال المجلس الثوري في بيان صحفي إن “انقلاب مصر في 3 يوليو 2013 دمر الاقتصاد المصري، وأدى إلى ارتفاع معدلات الفقر والقهر”. (الأناضول).