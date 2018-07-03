السويد تنتزع بطاقة العبور لربع نهائي المونديال

سان بطرسبرغ : انتزع المنتخب السويدي، اليوم الثلاثاء، بطاقة التأهل إلى دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وتغلب المنتخب السويدي على نظيره السويسري بهدف نظيف في ثمن نهائي العرس العالمي.

بذلك، تنتظر السويد في ربع النهائي الفائز من لقاء إنكلترا مع كولومبيا التي ستقام في وقت لاحق اليوم.

جاءت الدقائق الأولى من اللقاء حذرة من جانب لاعبي الفريقين، حيث شهدت الدقيقة الثامنة تسديدة قوية من ماركوس بيرج مرت إلى خارج المرمى لتضيع معها فرصة التقدم للسويد.

وأهدر لاعبو السويد العديد من الفرص لإحراز هدف التقدم، قابله محاولات سويسرية لامتصاص هجوم المنافس بتمرير الكرات في وسط الملعب.

ومع حلول الدقيقة 24 جاءت أولى الفرص الخطيرة لسويسرا عبر رأسية من ستيفين زوبير لكن افتقدت الدقة ومرت أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 39عرضية خطيرة عن طريق ستيفين زوبير من الجهة اليسرى وصلت إلى الخالي من الرقابة بليريم دزيمايلي داخل منطقة الجزاء لكن تسديدته غير متقنة مرت أعلى مرمى روبن اولسن.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، أحكم لاعبو السويد سيطرتهم على مجريات اللعب في رحلة بحث عن هدف التقدم.

وانتظرت جماهير السويد حتى الدقيقة 66 لتشهد معها هدف التقدم عن طريق إيميل فورسبيرغ الذي سدد كرة قوية سكنت الشباك.

بعدها حاول لاعبو سويسرا إدراك التعادل ففي الدقيقة 71 ضربة حرة لمنتخب سويسرا من على حدود منطقة الجزاء، نفذها ريكاردو رودريغيز عرضية لداخل منطقة الجزاء لكن ارتدت من الدفاع لتصل إلى شاكيري لكن تسيددته اصطدمت بالدفاع ومرت إلى ركنية.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين، لتنتهي المواجهة بفوز السويد بهدف دون رد. (الأناضول).