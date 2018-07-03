وزيرة العدل التشيكية تواجه مزاعم الانتحال فيما يتعلق بأجزاء من أطروحتها حول الأرانب

براغ: تواجه وزيرة العدل الجديدة في جمهورية التشيك اليوم الثلاثاء اتهامات بالانتحال وسرقة الافكار بعد أن ذكرت إحدى الصحف أنها سرقت أجزاء من أطروحتها بشأن الأرانب من بحث آخر نشر في صحيفة أخرى قبل عامين.

ونشرت تاتانا مالا أطروحتها في عام 2005 حول “الظروف المناخية الدقيقة في تربية الأرانب”، إلا أن صحيفة برافو قالت إنه تم نسخ وانتحال أجزاء كبيرة.

وتم تعيين مالا، وهي عضو بالبرلمان عن حزب “انو” الشعبوي الحاكم، وزيرة للعدل في حكومة رئيس الوزراء اندريه بابيس يوم الاربعاء.

وقد نفت الوزيرة سرقة أجزاء في أطروحتها.

ونشرت جامعة مندل في برنو بيانا قالت فيه إنه يمكن مشاهدة “تداخلات ملحوظة” في 11 صفحة من أصل 48 صفحة مع العمل السابق. ومع ذلك، أضافت الجامعة أن عمل مالا كان مع ذلك “أصليًا وسليمًا إحصائيًا ومقدمًا جيدًا”. وقالت إنها درست أيضا مجموعة مختلفة من الأرانب، مما يعني أنها لا ترقى إلى السرقة أو الانتحال.(د ب أ).