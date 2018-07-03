السلطات الأمريكية لم توجه تهمة الإرهاب ضد منفذ جريمة الطعن في مركز للّاجئين

أيداهو (الولايات المتحدة) – “القدس العربي” – رائد صالحة

لم توجه السلطات الأمريكية تهمة الإرهاب ضد منفذ جريمة الطعن في مركز اللاجئين في ولاية أياهو، إذ اقتصرت لائحة الادعاء على تهمة القتل من الدرجة الأولى بعد وفاة طفلة في الثالثة من عمرها متاثرة بجراحها.

وقالت الشرطة إن المشتبه به المتهم بطعن تسعة أشخاص في حفل عيد ميلاد طفل في مركز اللاجئين قد وجهت له تهمة القتل. وأكدت أنها اتهمت تيمي كينر( 30 عاما) بقتل الضحية التي تم نقلها جوا إلى ولاية يوتا بعد أن تعرضت لهجوم في حفل عيد ميلادها.

ولم تشر بيانات الشرطة إلى الدول التى ينتمي إليها هولاء اللاجئون في المجمع السكنى ولكن المعلومات التى حصلت عليها “القدس العربي” من منطقة بويزي تشير إلى أنهم من سوريا والعراق وبعض الدول الأفريقية.

وارتفع عدد جرائم الكراهية والهجمات ضد اللاجئين والمهاجرين في الولايات المتحدة إضافة إلى الجماعات المحمية كما تصدرت الهجمات الفردية ضد المهاجرين المحتجزين في مراكز التوقيف عناوين الصحف. وبرزت أدلة على أن هناك انتهاكات واسعة النطاق من جانب الموظفين ضد عائلات المهاجرين وأولئك الذين يلتمسون اللجوء.

وشهد العام الماضي وحده 6112 حادثا إجراميا، وفقا لمكتب التحقيقات الاتحادي، و7321 جريمة ذات صلة بدافع التحيز ضد عرق أو نسب أو دين أو توجه جنسي أو جنس، وهي أرقام تزيد عن عدد الحوادث الإجرامية في عام 2015 والتي وصلت إلى 5818 جريمة.

وتاتي الهجمات وسط لغة قومية وعدوانية متزايدة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يتعلق باللاجئين والمهاجرين إلى درجة القول إنهم يشكلون تهديدا للولايات المتحدة.