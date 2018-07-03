فقدان الاتصال بعمّال فلسطينيين إثر تدمير نفق على حدود مصر

غزة: أعلن مصدر أمني فلسطيني، في قطاع غزة، الثلاثاء، فقدان الاتصال بعدد من الفلسطينيين يعملون داخل نفق للتهريب على الحدود مع مصر، إثر تدمير الجش المصري له.

وأضاف المصدر، للأناضول، مفضّلاً عدم ذكر اسمه: “أنه تم فقد الاتصال بعدد من الفلسطينيين (لم يحدد عددهم) عقب تدمير الجيش المصري لنفق تجاري على حدود غزة مع مصر”.

وأوضح المصدر أن فرق الدفاع المدني الفلسطيني توجهت إلى موقع النفق وبدأت بمحاولة إنقاذ العمال المتواجدين داخله.

كما رفض مسؤولون في الدفاع المدني الفلسطيني الإدلاء بأية تصريحات حول الواقعة.

ولم تعلن السلطات المصرية كذلك عن تفاصيل الواقعة، غير أنها تشن حملة ضد الأنفاق مع غزة، حيث تعتبرها “منافذ تهريب للأسلحة والإرهابيين” إلى سيناء.(الأناضول).