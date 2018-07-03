خطوة واحدة تَفصل رياض محرز عن حلمه الكبير

لندن-”القدس العربي”:

ترددت أنباء شبه مؤكدة، عن اقتراب النجم الجزائري رياض محرز من تحقيق هدفه، الذي حُرم منه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، لمغالاة إدارة ناديه ليستر سيتي، في رسوم تحويل بيعه لمانشستر سيتي، والتي وصلت لحوالي 100 مليون دولار أمريكي.

ومنذ فترة ليست قصيرة. يُحاول محارب الصحراء الهروب من جحيم “كينج باور”، ليتقدم خطوة إلى الأمام في مسيرته كلاعب، لا سيما بعد مساهمته في معجزة القرن الجديد، بقيادة الثعالب لمعانقة درع البريميرليغ للمرة الأولى في تاريخه موسم 2015-2016، الذي خرج منه بجائزة أفضل لاعب في إنكلترا، إلا أنه في كل مرة، يجد صعوبة بالغة في الخروج، لتعنت الإدارة.

وتلقى الموهوب الأعسر أكثر من عرض رسمي في آخر عام ونصف، أبرزهم عرض أرسنال في شتاء 2017 والآخر من المان سيتي يناير الماضي، مع ذلك، لم توافق الإدارة على بيعه، رغم أنها كانت على علم، برغبته في الرحيل لطموحه في خوض تحدٍ جديدٍ مع أحد الكبار، الأمر الذي أدخله في نوبة اكتئاب، جعلته يختفي عن الأنظار قرابة العشرة أيام، ردًا على رفض انتقاله للعب تحت قيادة الفيلسوف الكاتلوني بيب غوارديولا في ملعب “الاتحاد”.

لكن اليوم الثلاثاء، زّفت شبكة “سكاي سبورتس″، التي تحظى دائمًا بمصداقية لا غبار عليها، أن نادي ليستر سيتي قرر أخيرًا بيع الجوهرة الجزائرية لحامل لقب البريميرليغ، وذلك مقابل ما لا يقل عن 60 مليون جنيه إسترليني، ستذهب مباشرة إلى الحساب البنكي للثعالب، بمُجرد أن يتجاوز محرز الفحوصات الطبية في قاعدة مانشستر سيتي، وذلك من المفترض أن يتم في غضون أيام قليلة جدًا، عكس ما كان يتردد في الأشهر القليلة الماضية، عن صعوبة عودة غوارديولا لطلب اللاعب مرة أخرى، بعد رفض الطلب الأول.