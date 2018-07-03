إحباط مؤامرة إرهابية لتنظيم القاعدة في كليفلاند الأمريكية

أوهايو (الولايات المتحدة) – “القدس العربي” – رائد صالحة

قال مكتب التحقيقات الاتحادي في الولايات المتحدة إن رجلا تعهد بالولاء لتنظيم القاعدة قد سعى لقتل أفراد من الجيش الأمريكي وقام باستطلاع في وسط مدينة كليفلاند بولاية أوهايو لشن هجوم مخطط له في الرابع من يوليو/ تموز ولكن تم إحباط المؤامرة التي كان من المفترض أن تتزامن مع احتفالات عيد الاستقلال، بعد تحقيق أستمر عدة أشهر.

وأوضح ستيفن أنتوني، العميل الخاص في إف بي آي، أن قوة عمل مشتركة للإرهاب قد ألقت القبض على ديمتريوس بيتس، المعروف أيضا باسم عبد الرحيم رفيق، في الساعة العاشرة من صباح الأحد الماضي بعد متابعة حثيثة لتحركاته منذ العام الماضي أثناء إقامته في منطقة سينسيناتي.

وزعم عميل مكتب التحقيقات أن المتهم أدلى بتصريحات تدعم تنظيم القاعدة وتدعو للعنف ضد أفراد الجيش الأمريكي. وقال أنتوني “هذه القضية توضح أن أجهزة إنفاذ القانون لا يمكنها الانتظار إلى حين قيام السيد بيتس بارتكاب عمل عنيف”.

وقالت السلطات الأمريكية إن بيتس نشر رسائل مزعجة على موقع الفيسبوك مثل القول إن المسلمين بحاجة إلى بدء التدريب كل يوم ومعرفة كيفية إطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية والقتال باليد.

وكشفت السلطات أن بيتس استمر في التعبير عن “أيديولوجيته الراديكالية”، وخلال اجتماع مع عميل سري، قال المتهم، الأسبوع الماضي، إن عطلتهم قادمة في إشارة إلى يوم الاستقلال.