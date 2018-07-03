جيش الاحتلال يصيب عشرات الفلسطينيات قرب حدود غزة‎ -(صور و فيديوهات)

غزة: أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات من الفلسطينيات بجراح مختلفة وبالاختناق، خلال مظاهرات سلمية قرب السياج الأمني الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، اليوم الثلاثاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، أشراف القدرة، في بيان مقتضب، إن “الاحتلال الإسرائيلي يستهدف النساء المشاركات في فعاليات مسيرة العودة الكبرى شرق غزة بالأعيرة النارية والغازات المجهولة، ويصيب العشرات منهن بجراح مختلفة واختناق”.

وتوافد مئات الفلسطينيات، اليوم، نحو مخيمات “العودة”، قرب السياج الحدودي الفاصل بين غزة وإسرائيل، للمشاركة في الفعاليات المستمرة منذ نهاية مارس/آذار الماضي.

وأطلقت لجنة المرأة في “الهيئة الوطنية العُليا لمسيرات العودة وكسر الحصار” (غير حكومية) اسم “فلسطينيات من أجل العودة وكسر الحصار”، على فعاليات اليوم.

ويطالب المتظاهرون بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هُجروا منها عام 1948.

كما يطالب المتظاهرون برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 12 عامًا على غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني نسمة يعانون أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية، حيث أرتقى أكثر من 130 شهيدًا وما يزيد عن 14 ألف مصاب، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.(وكالات).



