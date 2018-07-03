غرق 26 على الأقل بعد تسرب المياه لعبارة في إندونيسيا -(صور)

جاكرتا: أعلنت الشرطة الإندونيسية غرق ما لا يقل عن 26 شخصا اليوم الثلاثاء جراء حدوث تسريب بإحدى العبارات، التي كانت تقل أكثرمن130 شخصا، واضطرار الركاب للقفز في المياه قبالة جزيرة سولاويسي.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية ديكي سوندانا إن العبارة، كانت تحمل أيضا 48 سيارة وشاحنة ودراجة بخارية، مالت على جانبها قبل أن تجنح قبالة سواحل ضاحية كيبولوان سيليار.

وذكر سوني سومارسونو محافظ إقليم سولاويسى الجنوبية لقناة تلفزيون ” مترو تى في ” إنه جرى نقل ما لا يقل عن 26 جثة بسبب الحادث إلى المستشفيات والعيادات.

وأضاف أن 50 شخصا أخرين لا يزالون على العبارة، ينتظرون جهود الإنقاذ.

ويشار إلى أن الحوادث البحرية شائعة الحدوث في إندونيسيا، حيث غالبا ما تكون القوارب مكتظة بالركاب ولا يتم تنفيذ القواعد بحزم.

وفي واقعة منفصلة، أوقفت السلطات جهود انتشال جثث نحو 200 شخص من عبارة غارقة في قاع بحيرة بركانية في جزيرة سومطرة.

وكانت العبارة “إم. كيه. سينار بانغون” غرقت بعد دقائق من ابحارها في طقس سيئ ببحيرة توبا في إقليم سومطرة الشمالية في 18 حزيران/يونيو الماضي .(د ب أ).