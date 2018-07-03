الافراج عن والد لاعب كرة قدم بعد اختطافه خلال نهائيات كأس العالم

لاغوس : قال متحدث باسم الشرطة النيجيرية اليوم الثلاثاء، إن والد قائد فريق كرة القدم النيجيري جون ميكيل اوبي تم انقاذه بعد خطفه للحصول على فدية خلال الاسبوع الذي كان ابنه يلعب خلاله في كأس العالم في روسيا.

وقالت الشرطة ان والد ميكيل أوبي اختطف في 29 حزيران/يونيو على ايدي مسلحين طالبوا بفدية قدرها عشرة ملايين نايرا (28 ألف دولار).

وقال ايبيرا امارايزو المتحدث باسم الشرطة في ولاية انوجو بجنوب شرقى البلاد لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) ، “إن الشرطة انقذت والد ميكيل وسائقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الخاطفين في إحدى الغابات.”

وذكرت صحيفة محلية واحدة على الأقل أن الفدية قد دفعت، لكن أمارايزو نفى ذلك.

وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها اختطاف أوبي.

يذكر أن اختطاف النخبة والأثرياء للحصول على فدية أمر شائع في نيجيريا.

وفشلت نيجيريا في اجتيازها مرحلة المجموعات في كأس العالم، بعد خسارتها أمام الأرجنتين في 26 حزيران/يونيو.(د ب أ).