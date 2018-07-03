ريال مدريد يضاعف الشكوك حول مستقبل رونالدو- (تغريدة)

“القدس العربي”: أثار ريال مدريد الجدل حول مستقبل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو أكثر من أي وقت مضى، وذلك بالتزامن مع التقارير التي تؤكد نهاية رحلته مع النادي الملكي، على اعتبار أنه توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس، بموجبه سيخوض تجربة جديدة في “جنة كرة القدم” ابتداء من الموسم الجديد.

واتفقت العديد من الصحف الكبرى في إيطاليا وإسبانيا، أن وكيل أعمال صاروخ ماديرا، جورجي مينديز أخبر رئيس الميرينغي فلورنتينو بيريز، برغبة اللاعب في مغادرة “سانتياغو بيرنابيو”، وذلك ظاهريًا، لحاجته لخوض تجربة جديدة، بعدما حقق كل شيء على المستوى الفردي والجماعي مع الريال منذ قدومه من مانشستر يونايتد عام 2009.

ويُقال أن السبب الحقيقي وراء قرار الدون، هو الانتقام من رئيس عملاق الليغا، نظرًا لعدم موافقة الأخير على رفع راتب اللاعب السنوي للضعف، والاكتفاء بـ30 مليون يورو في الموسم الواحد، بالإضافة لسبعة ملايين في صورة مكافآت على البطولات، ما دفع قائد البرتغال للموافقة بشكل مبدئي على ارتداء قميص البيانكونيري بنفس المبلغ الذي رفضه من ناديه.

وفي خضم الأنباء والشائعات المنتشرة عن مستقبل رونالدو في المرحلة القادمة، قام حساب ريال مدريد على موقع “تويتر”، بنشر تغريدة مُرفقة بكل الأهداف التي سجلها كريستيانو بالقميص الأبيض في عام 2018، وهو ما فسره المتابعون قبل وسائل الإعلام، على أنه تمهيد أو نوع من أنواع الوداع للهداف التاريخي، قبل رحيله بشكل رسمي، كما وضح في تعليقات عشاق النادي على التغريدة.

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