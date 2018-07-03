لولوه الخاطر: العلاقة بين قطر وفرنسا متينة والدوحة تمكنت من تعويض تأثير الحصار

باريس-’’ القدس العربي’’ – آدم جابر :

أكدت المتحدثة باسم الخارجية القطرية،لولوة الخاطر أن العلاقات بين قطر وفرنسا لا تزال متينة، مشيرة إلى أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا منذ بداية الأزمة الخليجية إلى رفع الحصار عن دولة قطر.

وقالت الخاطر في تصريح لمجلة’’ لوبوان’’ الفرنسية إن الزيارة التي قام بها ماكرون إلى الدوحة في ديسمبر الماضي -رفقة وفد كبير -تندرج في إطار العمل المتواصل بين باريس والدوحة من أجل تعزيز العلاقات الجيدة بينهما. وقد توجت الزيارة بتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية، بلغت قيمتها نحو 25 مليار دولار، أبرزها في مجال الدفاع والتعاون العسكري، إلى جانب التواجد الكثيف لأزيد من 100 مؤسسة فرنسية في الدوحة، واستثمارات قطرية في باريس.

كما أن الزيارة الرسمية التي سيقوم بها أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني يوم الجمعة القادم إلى باريس، تأتي ضمن سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمر بنقلة نوعية. وتعد هذه الزيارة الرسمية الثانية لأمير قطر إلى فرنسا في أقل من عام واحد، منذ وصول ماكرون إلى سدة الحكم في شهر مايو/أيار 2017.

كما أوضحت المتحدثة باسم الخارجية القطرية، أن فرنسا حاولت مع الكويت والولايات المتحدة بكل الوسائل وضع حد للأزمة الخليجية والحصار المفروض على قطر من جيرانها منذ نحو عام، والذي أكدت أنّه تسبب في حدوث صدمة لدى القطريين لأن 90 بالمائة من المنتجات التي يستهلكونها تمر عبر المملكة العربية السعودية قبل أن تصل إلى الدوحة. غير أن السلطات القطرية تمكنت مع ذلك من تعويض تأثير الحصار، وذلك في حوار مع مجلة’’ لوبان’’ الفرنسية.

كما شددت الخاطر على أنّ قطر تسعى إلى تسهيل تحقيق الوصول إلى السلام والتعاون، بينما تتحرك دول الحصار وفق مصالحها المختلفة. الخاطر كانت ذكرت قبل نحو شهر أنّ هناك حراكاً دبلوماسياً بشأن الأزمة الخليجية يتجه نحو الحديث عن لقاء يجمع أطراف الأزمة الخليجية في سبتمبر/أيلول القادم، غير أنها ألقت بالكرة في ملعب دول الحصار الأربعة فيما يتعلق بإنجاح تلك الجهود أو إجهاضها.