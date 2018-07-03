الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصر على “خنق” باريس بقانون اللعب النظيف

“القدس العربي”: رغم إقرار غرفة الرقابة المالية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بصحة موقف باريس سان جيرمان، بشأن قواعد اللعب المالي النظيف، إلا أن رئيس نفس اللجنة التابعة للاتحاد المسؤول عن اللعبة في القارة العجوز، أصر على عودة التحقيقات مرة أخرى لنقطة الصفر

وسبق لرجل الأعمال القطري ناصر الخليفي، أن أظهر انزعاجه من مبالغة الاتحاد الأوروبي في مراقبة أموال النادي، بعد التعاقد مع نيمار وكيليان مبابي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وذلك قبل فترة من تأكد غرفة الرقابة المالية من التزام العملاق الباريسي بمعايير قانون اللعب المالي النظيف، منتصف يونيو/ حزيران السابق.

وتأكيدًا على إصرار الاتحاد الأوروبي في خنق ومضايقة باريس سان جيرمان بقانونه، كما فعل ما ميلان بمعاقبته بالحرمان من المشاركة في بطولات اليويفا عامين، لخرق قواعد اللعب النظيف، نشر موقعه الرسمي هذا البيان “بعد قرار رئيس قسم التحقيق في غرفة الرقابة المالية بصحة موقف باريس سان جيرمان فيما يخص قواعد اللعب المالي النظيف، قرر رئيس لجنة الرقابة المالية إرسال القرار للمراجعة من قبل اللجنة القضائية، والبيان بالضرورة لا يعني الحكم مُسبقًا على نتيجة المراجعة التي ستتم بواسطة اللجنة القضائية”.

أما النادي الباريسي المغلوب على أمره، فاكتفى ببيان مُقتضب جاء على النحو الآتي “يؤكد النادي أنه قام ببيع بعض اللاعبين في الفترة الأخيرة امتثالًا لقرار غرفة المراقبة المالية وأنه سيستمر في تقديم كل المعلومات المطلوبة للاتحاد الأوروبي وللرقابة المالية”.

والمعروف، أن إدارة باريس سان جيرمان استثمرت في وجوه رنانة من نوعية خافيير باستوري، يوري بيرتشيتشي وجوناثان اكوني وادوسون ادوارد، بالإضافة لترك حاتم بنعرفة بالمجان واعتزال تياغو موتا، وذلك لتقليل ميزانية الرواتب وتوفير ما يزيد عن 60 مليون يورو كما يُريد اليويفا لتفادي خرق القانون، الذي يشترط على الأندية توفير ما لا يقل عن نصف حجم إجمالي الإنفاق على الصفقات الجديدة.