تنظيم “الدولة” يعلن مقتل نجل زعيمه البغدادي في سوريا ـ (صورة)

أعلن تنظيم “الدولة” (داعش) مقتل أحد أبناء زعيمه أبو بكر البغدادي في هجوم شنه مع مقاتلين آخرين في محافظة حمص بوسط سوريا، بحسب ما أفادت وكالة أعماق الناطقة باسم التنظيم، الثلاثاء.

وتحت عنوان “قوافل الشهداء” نشرت الوكالة الدعائية عبر تطبيق تلغرام نقلا عن “ولاية حمص” التابعة للتنظيم صورة للفتى “حذيفة البدري” مرتديا الزي الأفغاني وحاملا بندقية كلاشنيكوف وأرفقتها ببيان نعي جاء فيه إن “نجل الخليفة” أبو بكر البغدادي “قتل منغمسا في النصيرية والروس في المحطة الحرارية بولاية حمص”.

ويطلق التنظيم مصطلح النصيرية على الطائفة العلوية التي ينتمي اليها بشار الأسد.

وفي سياق متصل، كانت صحيفة “واشنطن بوست” أوردت في تقرير لها في مايو الماضي، أن هناك أدلة تؤكد أن زعيم “الدولة” البغدادي لا يزال على قيد الحياة ومنشغل بالتحضير لمهمة كبيرة.

وكان غيابه عن الأنظار لفترة طويلة أدى إلى انتشار عدد من التقارير التي تحدثت عن وفاته أو إصابته بجراح خطيرة وحتى شلله. وبعيداً عن الشائعات هذه يعتقد مسؤولو مكافحة الإرهاب الأمريكيون أن البغدادي لا يزال على قيد الحياة ويدير العمليات والخطط الإستراتيجية الطويلة الأمد للتنظيم.