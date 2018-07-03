الدوري الاسباني: ريال مدريد ينفي التقدم بعرض لضم نيمار والشائعات تتزايد بشأن رحيل رونالدو!

مدريد – د ب أ: نفى ريال مدريد ما ذكرته تقارير عن أنه بصدد تقديم عرض قياسي قيمته 310 ملايين يورو لضم النجم البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، بينما تزايدت الشائعات حول مستقبل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان التليفزيون الإسباني «تي في إي» ذكر أن الريال مستعد لضم اللاعب مقابل هذا المبلغ، والذي يزيد بفارق كبير عن قيمة صفقة انتقال نيمار من برشلونة إلى سان جيرمان العام الماضي والتي بلغت 222 مليون يورو، لكن النادي الملكي نفى الأمر. وذكرت صحيفة «ماركا» أن رونالدو يرغب في الانضمام إلى يوفنتوس، بعدما ذكرت صحيفة «توتوسبورت» أنه توصل إلى اتفاق مع ناد إيطالي لتوقيع عقد حتى 2022 يحصل بموجبه على 30 مليون يورو في العام الواحد. وتردد أن رونالدو (33 عاما) لا يشعر بالسعادة مع ريال مدريد في الوقت الحالي وأن النادي الملكي، المتوج في أيار/مايو الماضي بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي، قد يقبل عرضا للاستغناء عن اللاعب حتى لو كان بقيمة تقل كثيرا عن قيمة الشرط الجزائي في عقده والتي تبلغ مليار يورو.

وفي حالة رحيل رونالدو، الهداف التاريخي للريال، بعد تسعة أعوام ناجحة معه، لا شك أن الريال سيكون في حاجة إلى إبرام صفقة مع نجم كبير لتعويض رحيله. وتحدث الريال عن «معلومات مغلوطة تماما»، أثيرت حول صفقة محتملة لضم نيمار، بعدما قال فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني إن فرصة نيمار للفوز بلقب أفضل لاعب في العالم ستكون مع الريال أكبر منها مع سان جيرمان. ولم يحسم رونالدو حتى الآن مستقبله مع الريال، علما أن عقده يستمر حتى 2021، كما يحتمل رحيل بيل، رغم أنه سجل هدفين للفريق في شباك ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا. وتجدر الإشارة إلى أن الريال سيخوض الموسم المقبل تحت قيادة جولين لوبيتيغي الذي تولى المنصب بعد الرحيل المفاجئ للفرنسي زين الدين زيدان.