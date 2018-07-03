لاعبو اليابان وجماهيرهم يبكون خروجهم الدرامي

روستوف – د ب أ: قد يكون خروج المنتخب الياباني من كأس العالم على يد المنتخب البلجيكي الأكثر مرارة في تاريخه الكروي.

وقال قائد المنتخب الياباني، ماكوتو هاسيبي، بعد خسارة فريقه 2/3 أمام بلجيكا في الدقيقة الأخيرة من المباراة: «أنا حزين للغاية، بالكاد أستطيع أن أعبر عما أشعر به داخليا، هذا أمر قاس للغاية». ولم تتولد المرارة الكبيرة التي شعر بها لاعبو المنتخب الياباني وأنصاره من إخفاق الفريق في الوصول إلى دور الثمانية للمونديال للمرة الثالثة على التوالي، ولكن من الطريقة التي جرى بها الخروج. وتقدم المنتخب الأسيوي في النتيجة بهدفين نظيفين ولكن انتهت المباراة بخسارته في الدقيقة 94 من خلال هجمة مرتدة نفذها المنتخب البلجيكي ببراعة. وأضاف هاسيبي: «أثبتنا أننا نعرف لعب كرة القدم، ولكن لسوء الحظ لم تتحقق النتيجة المرجوة». وسجل هدفي اليابان كل من جينكي هاراغوتشي في الدقيقة 48 وتاكاشي انوي في الدقيقة 52، ليعززا من أمال منتخب «الساموراي» في التأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى ربع نهائي المونديال. لكن هدفي المنتخب البلجيكي عن طريق جان فيرتونجن في الدقيقة 69 ومروان فيلايني في الدقيقة 70 كانا بمثابة مقدمة للكارثة اليابانية التي حلت مع الدقيقة الأخيرة للوقت بدل الضائع من المباراة بأقدام اللاعب البلجيكي البديل ناصر الشاذلي. وقال مدرب اليابان، اكيرا نشينو: «اللاعبون ليسوا مذنبين، أنا المذنب، تشككت في خطتي التكتيكية، إنها مأساة، أنا محبط للغاية». ومن جانبه قال المدافع الياباني، مايا يوشيدا: «لحظة واحدة فقط قتلتنا، من الصعب تقبل هذا الأمر». وقدم المنتخب الياباني مباراة رائعة وترك أثرا رائعا، بعد أن نافس المنتخب البلجيكي القوي بندية كبيرة، حتى أن لاعبي الأخير أشادوا بمستوى منافسهم كثيرا. وقال المدافع البلجيكي فينسينت كومباني: «ما قدموه هو درس بارع في الفكر التكتيكي». ويأمل المدرب الياباني في أن تندمل جراح فريقه بمرور الوقت بعد هذا الإقصاء الدرامي، حيث قال: «اللاعبون قدموا أفضل ما لديهم، ولكن لا يمكنني اسباغ وصف النجاح على النتيجة، ولكن ربما بعد أربع سنوات عندما ننظر إلى الماضي يمكننا آنذاك أن نصفها بالناجحة». وأكد هاسيبي أنه لن يكون ضمن صفوف المنتخب الياباني بعد أربع سنوات، فهو يبلغ من العمر 34 عاما. وختم المدافع الياباني قائلا: «لعبنا بشكل جيد وأشعر بالفخر بالفريق وبزملائي، الآن تستمر الحياة».