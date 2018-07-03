البدلاء يصنعون الفارق وبلجيكا مستمرة

روستوف – د ب أ: أكد صانع اللعب ادين هازارد أن البدلاء صنعوا الفارق بعد نجاح منتخب بلجيكا في تحويل تأخره بهدفين أمام اليابان إلى الفوز 3/2 في دور الستة عشر.

وجاءت تغييرات المدرب الإسباني روبرتو مارتينز لتصنع الفارق، حيث تمكن البديلان مروان فيلايني وناصر الشاذلي من قيادة منتخب بلجيكا لحجز مقعده في دور الثمانية في مواجهة البرازيل يوم الجمعة. وتقدم المنتخب الياباني بهدف في الدقيقة 47 عن طريق جينكي هاراغوتشي ثم أضاف تاكاشي إنوي الهدف الثاني في الدقيقة 52 ثم رد يان فيرتونخن بهدف لبلجيكا في الدقيقة 69 وأدرك فيلايني التعادل في الدقيقة 74 قبل أن يخطف الشاذلي، هدف الفوز القاتل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع. ويواجه منتخب بلجيكا مجددا شبح الاخفاق في تحقيق طموحه في كأس العالم، فقبل عامين خسر الجيل الذهبي أمام ويلز 1/3 في دور الثمانية ليورو 2016، كما خسر في دور الثمانية لمونديال 2014 أمام الأرجنتين. وقال هازارد: «كنا نفكر في أن الأمور ستصبح على ما كانت عليه قبل عامين أمام ويلز، ولكننا أيضا كنا نفكر في إمكانية تسجيل الأهداف». وأضاف: «لدينا لاعبون بإمكانهم تغيير المباراة، لقد أشركنا لاعبين بدلاء وتمكنوا من صناعة الفارق، نشعر بالسعادة للفوز وبالتأهل لدور الثمانية». وأضاف: «رد الفعل الذي أظهرناه كان رائعا وربما هذه هي نوعية المباريات التي كنا نحتاج اليها من أجل المستقبل، لقد صعدنا لدور الثمانية بعدما كنا على وشك الخروج». وأوضح: «فيما يتعلق بمباراة الجمعة، فإنها ستكون ساحرة، لأن مواجهة البرازيل دائما رائعة للاعبين، سنحصل على راحة كافية وسنحاول بعدها الفوز بتلك المباراة».