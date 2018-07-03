نيمار يتحدى الانتقادات وتيتي يرفض الترشيحات عقب تأهل البرازيل إلى ربع النهائي

سامارا (روسيا) – د ب أ: مرة أخرى، لفت النجم البرازيلي الشهير نيمار الأنظار إليه من خلال تصرفاته الغريبة والمثيرة للجدل أكثر من الأداء.

وشارك نيمار في الهدفين اللذين فاز بهما المنتخب البرازيلي على المكسيك 2/صفر في الدور الثاني (الستة عشر) لكأس العالم ليقود الفريق إلى دور الثمانية. لكن تصرفات نيمار فرضت هيمنتها مجددا على مستوى أداء أغلى لاعب في تاريخ الكرة العالمية. وقال نيمار إنه لن يسمح للانتقادات بأن تشوه جهوده والمنتخب البرازيلي في كأس العالم الحالية.

ومن بين التعليقات التي أثارتها تصرفات نيمار ما قاله خوان أوزوريو مدرب المنتخب الكوستاريكي والذي قال، دون ذكر اسم نيمار، إنه «أمر مخز… لا ينبغي وجود هذا الكم الهائل من التمثيل».

وكانت من أبرز الوقائع التي أثارت سخط أوزوريو عندما التحم نيمار مع اللاعب ميغيل لايون الذي «داس» على كاحل قدمه وتسبب في رد فعل مبالغ فيه من نيمار الذي «تدحرج» على الأرض كثيرا. هذه ليست المرة الأولى بالمونديال الروسي التي يدعي فيها أغلى لاعب في العالم أن الأمر كله مجرد مؤامرة للتخلص منه. وقال نيمار: «أعتقد أنها محاولة لتشويهي أكثر من أي شيء آخر… لا أبالي كثيرا بالانتقادات. ولا حتى بالإشادة لأن هذا قد يؤثر بشكل ما في توجه ونزعة الرياضي». وأضاف: «في المباراتين الماضيتين، لم أتحدث للصحافة. هناك كثير من الناس يتحدثون… أحرص فقط على اللعب ومساعدة الفريق… هذا ما أتيت من أجله، ولا شيء آخر. أنا هنا لتحقيق الانتصارات». وتعرض نيمار للإعاقة 23 مرة في المباريات الأربع التي خاضها بالمونديال حتى الآن بفارق ثماني مرات عن أي لاعب آخر. وقفز تيتي مدرب المنتخب البرازيلي سريعا من مقعده مطالبا بالحماية لنجمه الشهير. وقال: «رأيت ما حدث… يمكنكم النظر إلى المقطع المصور، ولن يكون بوسعكم الكلام». وبعيدا عن التكلف في السلوك، كان نيمار رائعا في المباراة. وسجل الهدف الأول كما أتاح التصدي لتسديدة أخرى منه أن يسجل روبرتو فيرمينو الهدف الثاني من متابعة جيدة للكرة. وأشاد تيتي بنيمار الذي عاد للملاعب قبل شهر واحد فقط بعد التعافي من الإصابة والجراحة التي أجراها في آذار/مارس الماضي. وأوضح: «اللاعب من الطراز الرفيع يحتاج إلى أربع أو خمس مباريات ليستعيد مستواه… في المباراة الماضية، قدم نيمار أداء رائعا وكرر مستوياته السابقة».

ويلتقي المنتخب البرازيلي نظيره البلجيكي يوم الجمعة المقبل ضمن دور الثمانية. وهي المشاركة السابعة على التوالي للمنتخب البرازيلي في دور الثمانية. ولكن تيتي سارع إلى التقليل مما يتردد عن أن الفريق هو المرشح الأقوى في هذه المباراة خاصة بعد مسلسل سقوط المنتخبات الكبيرة في البطولة الحالية حتى الآن. وقال: «إنه دور الثمانية وعلى الفريق أن يعزز مستوى أدائه ويتطور… المنتخب الذي تغلبنا عليه (المكسيك) فاز على المنتخب الألماني كما فاز على المنتخب الكوري الذي تغلب أيضا على المنتخب الألماني… ولهذا، كل شيء يظل ممكنا أمام الجميع».