دور الـ16: السويد تهزم سويسرا بهدف عكسي وتبلغ دور الثمانية

سان بيترسبرغ (روسيا) – رويترز: بفضل تسديدة من إميل فورزبيرغ غيرت اتجاهها نحو المرمى فازت السويد 1-صفر على سويسرا لتشق طريقها إلى دور الثمانية في كأس العالم لكرة القدم بعد مباراة فاترة أمس الثلاثاء.

وكان لسويسرا نصيب الأسد من الاستحواذ لكن بدون أنياب هجومية وسددت أربع مرات فقط على المرمى دون اختبار قوي للحارس روبن أولسن. وانطلقت صيحات استهجان وصفارات داخل استاد سان بطرسبرغ مبكرا عند الدقيقة 25 تقريبا مع انزعاج مشجعي الفريقين من غياب الشراسة وتهديد المرمى. وانتهى الشوط الأول بتعادل سلبي وبدت كفة السويد أرجح مع صناعة القليل من الفرص.

وسدد ماركوس بيرغ كرة تصدى لها يان زومر حارس سويسرا ببراعة في الدقيقة 27 بينما أتيحت فرصة رائعة لألبين إيكدال من مسافة 12 مترا لكنه سدد فوق العارضة. وأهدر بليريم جمايلي أفضل محاولة سويسرية من 12 مترا أيضا بينما عاش شيردان شاكيري يوما سيئا وافتقرت تمريراته العرضية إلى الدقة. وبدأ الشوط الثاني على المنوال ذاته مع غياب الحماس وربما بدت رغبة الفريقين في الوصول إلى وقت إضافي وركلات ترجيح حتى جاء هدف فورزبيرج في الدقيقة 66 ليعيد الحياة إلى اللقاء. وسدد فورزبيرغ لاعب وسط لايبزيغ كرة منخفضة من على حدود منطقة الجزاء بدا أن الحارس زومر سيتصدى لها لكن المدافع مانويل أكانجي مد قدمه لتغير الكرة اتجاهها نحو الشباك.

وبحثت سويسرا عن التعادل لكن السويد استبسلت في الدفاع وشنت هجمات مرتدة خطيرة. وكاد البديل مارتن أولسون ينتزع هدفا ثانيا قبل عرقلته وحصل على ركلة جزاء لكنها ألغيت بعد مراجعة الفيديو بعد أن تبين أن المخالفة كانت خارج المنطقة. وتصدى زومر لركلة حرة من أولا تويفونن قبل صفارة النهاية. وستلتقي السويد مع انكلترا أو كولومبيا في دور الثمانية.