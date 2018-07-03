﻿المغنية الفرنسية السورية «منال» في أول أغنياتها تشبه نفسها ببطل رواية «الغريب» لألبير كامو

أصدرت المغنية الفرنسية – السورية «منال» أول أغنياتها المصورة «سأرحل لكني أحبك» وهي من أغنيات ألبومها الجديد المقرر صدوره في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وتعد بمثابة رد غنائي يأتي بعد شهور من الجدل، الذي لم يتوقف حتى الآن، ويبدو أنه سيصاحب هذه الفنانة لفترة طويلة من الوقت، وسيزداد مع كل نشاط تقوم به وكل كلمة تصدر عنها، فبعد أزمتها الشهيرة في فبراير/ شباط الماضي مع برنامج المواهب الغنائية «أحلى صرت – فرنسا» بسبب تغريدات قديمة جلبت لها اتهامات الرأي العام بدعم الإرهاب والأفكار المتطرفة، وعلى الرغم من انسحابها من البرنامج واعتذارها وتوضيحها أن هذه التغريدات قد أسيء فهمها وتم تفسيرها بشكل خاطئ وأنها لم تؤمن أبداً بمثل هذه الأفكار، ظل هناك من يرى أن كل ذلك لم يكن كافياً، ومع عودتها اشتعلت الأمور من جديد، فقد نشرت «منال» مؤخراً على حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام» صوراً لتعليقات تحتوي على تهديدات عنيفة تستهدفها، بالإضافة إلى كم هائل من الكراهية.

وبعد كل هذا الجدل الصاخب وكل ما جرى وما اختبرته هذه الفنانة الشابة ذات الاثنين والعشرين عاماً، من نجاح مبهر وقبول كبير وإثبات لموهبة فذة ونجومية ساحقة اكتسبتها وخلال ساعات قليلة كادت تفقدها أو تفقد جزءاً كبيراً منها، كان من الصعب عليها أن تقدم أول أعمالها بعيداً عن كل ما حدث، فكتبت كلمات أغنيتها التي تعبر عن مجموعة من المعاني الغزيرة التي تضطرب في نفسها، في هذه الأغنية تخاطب «منال» من يحبها ومن يكرهها، وتعبر عن ألمها وانكسارها وعن قوتها وتحديها واصرارها في الوقت نفسه، وعن احتياجها للدعم والمساندة وعدم رغبتها في أن تكون وحيدة في مواجهة الأمواج العاتية.

على أنغام البيانو والكمان في لحن شاعري أتى على نسق الفالس تغني «منال» بإحساس المتشبث بالموسيقى المتبع شغفه، الذي لا يستطيع مقاومته أو التخلص منه أو إنكاره وكتمانه، فهي فنانة تمتلك الموهبة الكبيرة في الغناء وكتابة الكلمات والتأليف الموسيقي، ولديها ما تقدمه إلى هذا العالم الذي تدعوه في أغنيتها إلى أن «يستمع إلى روحها وقلبها»، كما تذهب عميقاً في أغنيتها وتعبر عن حيرتها وعدم ثقتها أحياناً وأنها تترك الحكم للوقت الذي سيحدد صواب أو خطأ اختياراتها مع اكتمال قصتها، كما تعلن «عدم موتها واحتفاظها بكرامتها على الرغم من نظرات الكراهية في عـيون البعـض».

لكن لم تخل الأغنية من عبارة أثارت المزيد من الجدل وهي تلك العبارة التي تقول فيها إنها «الغريب في رواية ألبير كامو» وهي عبارة ليست بالبسيطة وتفتح الباب على أزمة وجودية شديدة الضخامة، وليس غريباً أن تذكر المغنية «ألبير كامو» فهو الأديب الفيلسوف الذي عادة ما يلجأ إليه المرء بحثاً في كتاباته وبين أفكاره عن إجابات لألغاز الإنسانية وحلول لمشكلاتها الآخذة في التكرار، أو أن تذكر «رواية الغريب» فهي درة الأدب الوجودي ومن أهم الروايات الفلسفية في تاريخ الأدب.

لكن لأننا نعيش في عالم متوتر يبدو فاقداً لأعصابه، فهناك من رأى أنها تشبه نفسها بقاتل لا يمتلك أية مشاعر أو قدرة على التعاطف الإنساني، كما أتى في تعليقات البعض ممن يجرون الفن إلى ساحات أخرى تماماً، وهم بإدانتهم لمن يستشهد بالرواية إنما يدينون «كامو» الذي كتب عن «مورسو» بطل روايته الذي لا يعنيه الموت بكافة أشكاله، سواء موت أمه الطبيعي أو بارتكابه لجريمة قتل «الرجل العربي» بلا أي سبب أو دافع أو شعور بالذنب، وهو في خضم لامبالاته المطلقة تجاه العالم لا يكترث حتى لموته ولا يهمه أن يتم إعدامه وسط صرخات الحقد والكراهية من الآخرين، ويدينون الرواية لأنها تحتوي على فعل «القتل» متجاهلين الأزمة الوجودية الكبرى التي تطرحها. وهو اتجاه جديد شديد الغرابة في التعامل مع الفن، ففي السبعينيات كتب الراحل «فريدي ميركوري» نجم فريق الروك البريطاني الشهير «كوين» أغنية «بوهيميان رابسودي» والتي تحتل مكانة كبرى في عالم الغناء توازي مكانة رواية الغريب في عالم الأدب، وهي الأغنية التي ما أن يسمعها المرء حتى يتذكر على الفور رواية الغريب، فهي تحتوي على كافة معاني الرواية تقريباً ويبدأها «ميركوري» بقوله: «ماما، لقد قتلت رجلاً» ، ثم يردد في منتصفها باللغة العربية «بسم الله» أكثر من مرة، والأغنية إلى اليوم تعد من أعظم وأشهر الأغنيات وأكثرها مبيعاً، ولم يقل أحد في يوم من الأيام أن «ميركوري» يغني عن قاتل أو أنه من أصول غير بريطانية.

تم تصوير الأغنية بطريقة بسيطة لكنها تحتوي على الكثير من المعاني والدلالات، حيث تم الاعتماد على التناقض بين اللونين الأبيض والأسود في كل من الملابس والخلفية، بحيث يرى المشاهد اللونين أو وجهي الصورة ويقرر هو إلى أي جانب ينظر وإلى أي لون تتجه عيناه، وتبدأ مشاهدها بصورة «منال» المنقسمة إلى نصفين، ترتدي في أحدهما الثياب البيضاء، وفي الآخر الثياب السوداء، كما تم الاعتماد بشكل كبير على تعبيرات الوجه والتي كانت مليئة بالمشاعر والانفعالات، ويعبر تصوير الأغنية عن الجدل السائد حول هذه المغنية وصورتها التي هناك من يراها باللون الأسود وهناك من يراها باللون الأبيض.

تمثل «منال» صورة مختلفة يرفضها البعض ممن لا يريدون نموذجاً يستعصي على التصنيف، هواة وضع الناس في قوالب محددة لا يريدون لهم الخروج عنها، فهناك فريق لن يقبلها ما دامت ترتدي غطاء الرأس، وهناك فريق آخر ينتقد حجابها غير المكتمل وملابسها ويرى أنه لا يجوز لها أن تغني ويجب أن تتوقف عن الغناء، وكلاهما يريد أن يضع لمسته الخاصة وتعديلاته على شخصيتها فيحذف أو يضيف وفق هواه، لكن يظل الفريق الأهم هو الجمهور الحقيقي الذي لا يطلب سوى الفن ولا ينشد سوى الجمال ولا يريد منها إلا أن تغني وتقدم إضافاتها الجديدة إلى عالم الغناء، وهو الفريق الأكبر والأضخم على كل حال، ودائماً يتغلب الفن الحقيقي على الجدل الصاخب ويعلو صوت الموسيقى والغناء على كافة الأصوات.

كاتبة من مصر

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