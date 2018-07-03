﻿فرنسا: إطلاق سراح امرأة مدانة بقتل ثمانية رضع

ليل (فرنسا) ـ أ ف ب: أطلقت السلطات الفرنسية، أمس الثلاثاء، سراح امرأة حكم عليها في عام 2015م بالسجن تسع سنوات لقتلها ثمانية أطفال حديثي الولادة، مع إلزامها بالخضوع للعلاج النفسي، حسب ما أعلنت محاميتها ماري إيلين كارلييه، التي قالت إن موكّلتها «عادت إلى بيتها» في شمال فرنسا.

ووافقت محكمة الاستئناف، الجمعة، على طلب إطلاق سراح مشروط، على أن تبقى تحت المراقبة القضائية وتخضع للعلاج النفسي، بعدما أظهرت سلوكًا حسنًا أثناء سجنها.

وقد حكم على هذه المرأة البالغة (51) عامًا في تموز/يوليو 2015م، بالسجن تسعة أعوام لإدانتها بقتل أطفالها حديثي الولادة الثمانية.

لكن محامي الدفاع تمكنوا من إثبات أنها فعلت ذلك تحت تأثير اضطرابات عصبية، داعين القضاة لأخذ ذلك في الاعتبار.

وذكّر المحامون بأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ صدرت في بلدان مثل فنلندا وسويسرا وبريطانيا على نساء قتلن أطفالهن حديثي الولادة تحت تأثير اضطرابات نفسية.