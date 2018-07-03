﻿توقيف عاملة في مستشفى بريطاني بشبهة قتل ثمانية رضع

لندن ـ أ ف ب: أوقفت السلطات البريطانية عاملة في مستشفى في تشستر شمال غرب إنكلترا للاشتباه في أنها قتلت ثمانية أطفال حديثي الولادة وحاولت قتل ستة غيرهم، حسب ما أعلنت الشرطة أمس الثلاثاء.

وكانت السلطات فتحت تحقيقًا في أيار/مايو من العام الماضي حول وفاة (15) طفلاً بين حزيران/يونيو 2015م وحزيران/يونيو 2016م في قسم التوليد في المستشفى.

وأسفرت التحقيقات عن توقيف امرأة تعمل ضمن الفريق الطبي، ولم يُعرف بعد ما إذا كانت طبيبة أو ممرضة أو غير ذلك. وقال المحقق بول هيوز «إنه تحقيق معقّد جدًا وحساس جدًا، وعلينا أن نبذل قصارى جهدنا لنفهم بدقة سبب وفاة هؤلاء الأطفال أو غيابهم عن الوعي».

وأضاف أن توقيف هذه العاملة في المستشفى «يشكّل خطوة مهمة، لكن التحقيقات ما زالت مستمرة».

واتّسع التحقيق الآن ليشمل وفاة (17) طفلاً، وإصابة (15) آخرين بمشكلات صحية، بين آذار/مارس 2015م وحزيران/يونيو 2016.م

وأكّد هيوز أن قسم التوليد في المستشفى «يمكنه أن يواصل عمله بما هو عليه الآن من دون مشكلة.

وأصدرت إدارة المستشفى بيانًا قالت فيه: «علينا أن نفهم ما جرى هنا، وأن نحصل على إجابات نبحث عنها نحن والعائلات المعنيّة».