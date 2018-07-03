﻿العثور على امرأة حية في ثلاجة المشرحة في جنوب افريقيا

جوهانسبرغ ـأ ف ب: عثر على امرأة أعلنت وفاتها خطأ بعد حادث سير، حية بعد بضع ساعات في ثلاجة المشرحة في جنوب أفريقيا.

وأفاد أحد القيمين على خدمة الطوارئ بأن عناصر الإسعاف استدعيت إلى موقع وقع فيه حادث سير في ضواحي كارلتنفيل جنوب غرب جوهانسبرغ، وهم عثروا على جثث ثلاث ضحايا خارج إحدى السيارات.

وقال غيريت برادنك المسؤول عن العمليات في شركة «ديسترس ألرت» الخاصة لخدمات الإسعاف الطبية: «اتبعنا كلّ الإرشادات المعمول بها … وأجرينا كلّ الفحوصات للتأكد من النفس والنبض، ومن بعد أعلنت وفاة الضحية».

ثم نقلت جثث الضحايا الثلاث إلى المشرحة، وعندما كان أحد عمال المشرحة يضع الجثث في الثلاجة، تبين له أن المرأة ما زالت تتنفس، فنقلت بسرعة إلى مستشفى في كارلتنفيل لتلقي العلاج.

وقد فتحت شركة «ديسترس ألرت» تحقيقًا في ملابسات الحادثة، وقال برادنك «إن الطاقم جدّ محبط، فمهمتنا تقضي بإنقاذ حياة الأشخاص وليس إعلان الأحياء موتى».