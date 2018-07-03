﻿خلل لعدة أيام… في «فيسبوك»

سان فرانسيسكوـ أ ف ب: أقرت مجموعة «فيسبوك» بوقوع خلل لمدة بضعة أيام أدى إلى رفع الحظر الذي يفرضه بعض مستخدميها على أشخاص لا يرغبون في التواصل معهم عبر الموقع، وقد صحّح هذا الخلل الذي طال (800) ألف مستخدم.

وقال إرين إيغان المسؤول في «فيسبوك»: «ندرك أهميّة أن يُتاح للأشخاص حظر مستخدمين آخرين»، مقدّمًا اعتذار المجموعة ممن تأثروا بهذا الخلل.

ويؤدي حظر مستخدم ما لمستخدم آخر إلى منعه من قراءة منشوراته ومراسلته.

وتحاول «فيسبوك» أن تعيد تنظيف صورتها بعد فضيحة الشركة البريطانية «كامبريدج اناليتيكا» التي أدخلتها في تحقيقات حول استغلال بيانات مستخدميها. وكانت الشركة التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 2016م تورطت في جمع معلومات عن (87) مليون مستخدم لـ«فيسبوك»، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب.

ومنذ تكشّف تلك القضية في آذار/مارس تعهّدت «فيسبوك» باعتماد الشفافية، وصارت تكشف من تلقاء نفسها عن وقوع أي خلل.