بلجيكا.. عنصريّان يعتديان على مسلمة ويرسمان صلبانًا على جسدها

بروكسل: تعرضت سيدة مسلمة في بلجيكا لاعتداء جسدي ولفظي من قبل شخصين عنصريَّيْن، قاما خلاله بتمزيق ملابسها، ورسما بأدوات حادة صلبانًا على مناطق مختلفة من جسدها.

وذكرت وكالة أنباء “بيلغا” البلجيكية الرسمية، نقلًا عن مسؤولين في الشرطة أن فتاة مسلمة (19 عامًا) تعرضت لاعتداء جسدي ولفظي من قبل شخصين في قضاء “أنديرلوس″ على بعد 60 كم، جنوبي العاصمة بروكسل.

وأضافت أن الشخصين اللذين اعتديا على الفتاة المسلمة اعترضا طريقها وقاما بتمزيق حجابها وملابسها.

وأشارت أن المهاجمين قاما بجر الفتاة على الأرض بعد أن حاولت الفرار منهما، وشتماها بعبارات عنصرية من قبيل “عربية قذرة”، ورسما صلبانًا على بطنها ورجليها ومناطق مختلفة من جسدها.

ولاذ المهاجمان بالفرار بعد تنفيذ الاعتداء، فيما بدأت الشرطة تحقيقًا في الحادثة.

(الأناضول)