﻿الأبحاث تتقدم بخطوات بطيئة لكن ثابتة للقضاء على السرطان

بالتيمور (الولايات المتحدة) ـ أ ف ب: تغلّب الأمريكي جون راين على سرطان الرئة، وهو من المرضى القلائل الذين جلب لهم العلاج المناعي الشفاء، وتقدّم تجربته لمحة عن حسنات وسيئات هذه التقنية التي يستثمر فيها القطاع الصيدلاني مبالغ طائلة.

في حزيران/يونيو 2013م قدّر الأطباء أن يعيش هذا المتخصص السابق في المفاعلات النووية الذي يحتفي بعيد ميلاده الرابع والسبعين في تموز/يوليو، (18) شهرًا لا غير.

ويقرّ راين الذي شهد تخرج أولاده الثلاثة من الجامعة، وسيحضر زفاف ابنته هذا الصيف: «أنا سعيد لأنه تسنى لي المشاركة في كلّ هذه الاحتفالات».

لكن الحال لم يكن بهذا اليسر مع مرضى آخرين التقاهم هذا المتقاعد في قاعات الانتظار في المستشفى، وهو يقول: «فقدت أصدقاء كثيرين خلال خمس سنوات».

يركّز الأطباء على علاجين رئيسيين لمداواة السرطان، والهدف من العلاج الكيميائي هو القضاء على خلايا الورم، لكن مفعوله سام جدًا لدرجة أنه يهاجم أيضًا الخلايا السليمة، مسببًا آثارًا جانبية كثيرة، من الإسهال إلى الغثيان والإنهاك، مرورًا بخسارة الشعر والوزن.

وقد خضع جون راين لهذا العلاج سنة 2013م، لكنه لم يقض على الورم الذي أصابه. أما العلاج المناعي، فيساعد الجهاز المناعي على رصد الخلايا السرطانية والقضاء عليها.

تمّكن جون راين بعد أن أنهكه العلاج الكيميائي وأصابته آلام شديدة منعته من التحرك من دون كرسي متحرك، من المشاركة في نهاية العام 2013م في تجربة سريرية لعقار نيفولوماب (ماركة «أوبديفو») الذي يحقن في الشرايين في المستشفى مرّة كلّ أسبوعين ثم مرّة في الشهر، في حالته.

وسرعان ما انحسر الورم وبعد (104) حقنات، اقتصرت الأعراض الجانبية على حكة في الجلد.

ويقول جون الذي استعاد وزنه الطبيعي: «يساعدني العلاج المناعي على الحفاظ على نوعية عيش جيدة جدًا»، غير أن ورمًا قد ظهر مؤخرًا في رئته اليمنى عولج بالعلاج الإشعاعي.

يبقى بعض الناجين من مرض السرطان متحفظين بشأن العلاجات الجديدة بعد أن خيبت آمالهم مرات عدة، لكن كثيرين منهم يعتبرون العلاج المناعي إنجازًا قد يحدث فرقًا. وتجرى حاليًا (800) تجربة سريرية على هذا النوع من العلاج وبات (30) دواء قيد التطوير، حسب أوتيس برولي المدير الطبي للجمعية الأمريكية المعنية بالسرطان.

وتعتمد جولي برامر، الطبيبة التي تولت متابعة جون، العلاج المناعي مع ثلث مرضاها في بداية الأمر. ويشرف مستشفى جونز هوبكنز في بالتيمور حيث يتلقى جون الرعاية على كثير من التجارب السريرية في هذا الخصوص.

ويثير تعافي حفنة قليلة من الرضى من أمثال جون راين، لفترة استثنائية في طولها، اهتمام الأطباء. ويقدّر عدد هؤلاء بين (10٪ و15 ٪) لا غير، حسب مدير المركز وليام نلسون. وتتراوح عادة فترات التحسن بين سنة ونصف السنة، وسنتين.

ولا يزال العلاجان الكيميائي والإشعاعي يمثلان السواد الأعظم من خيارات المعالجة، لكن خلال السنوات الأخيرة أحدثت تجارب سريرية ودراسات هزة قوية في مجال علاج السرطان، إذ إنها بينت أنه من الممكن معالجة المرضى بشكل أفضل من دون اللجوء إلى هذا النوع من الخيارات شديدة الأعراض.