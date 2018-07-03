إصابة طفل سعودي بصاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون

الرياض: أعلن مصدر أمني سعودي أن طفلا في منطقة جازان، جنوب غرب المملكة، أصيب بصاروخ “كاتيوشا” أطلقته، مساء الثلاثاء، جماعة أنصار الله الحوثية من داخل الأراضي اليمنية.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، يحيى عبدالله القحطاني، في بيان، إن صاروخ كاتيوشا أطلقه الحوثيون من داخل الأراضي اليمنية على محافظة العارضة نتج عنه إصابة طفل يبلغ من العمر خمس سنوات.

وأضاف أنه “تم نقل الطفل إلى المستشفى” مكتفيا بالقول “إن الجهات المعنية باشرت تنفيذ أعمال وتدابير الدفاع المدني المعتمدة في مثل هذه الحالات”.

وكانت القوة الصاروخية التابعة لجماعة الحوثي كشفت عن تفاصيل جديدة بشأن تطوير القدرات الصاروخية ورفع مستوى فاعليتها في الميدان.

وقالت إن القوة الصاروخية التابعة للجماعة “في إطار تطوير القدرات الصاروخية ورفع مستوى فعاليتها في الميدان، نزيح بعون الله وتوفيقه عن منصات إطلاق صواريخ باليستية تحت أرضية وما يعنيه ذلك من توسيع خياراتها الصاروخية وعملياتها المستمرة والمتصاعدة”.

وأضاف البيان أن “ما يردده العدو عن تدمير منصات الصواريخ الباليستية لا يعكس إلا إفلاسا وتخبطا أمام كل هذه الإنجازات المستمرة”.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا منذ 26 مارس/آذار 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

(د ب أ)