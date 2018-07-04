الاكوادور تصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق رافايل كوريا المقيم في بروكسل

كيتو: أصدر القضاء الاكوادوري الثلاثاء مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق رافايل كوريا المقيم في بروكسل بتهمة التورط في عملية خطف احد خصومه السياسيين في كولومبيا.

واعلنت محكمة العدل الوطنية الاكوادورية أن القاضية دانييلا كاماتشو “قررت فرض الحجز الاحتياطي” على كوريا وابلغت منظمة الانتربول بقرارها.

وكان كوريا تولى الرئاسة من 2007 ولغاية 2017 وقرر التقاعد في بلجيكا، موطن زوجته، بعد تركه الرئاسة.

وأصدر القضاء الاكوادوري مذكرة التوقيف بحقه على خلفية تحقيق خلص إلى تورطه في عملية خطف النائب السابق فرناندو بالدا في 2012.

وكانت المحكمة أمرت كوريا بالمثول أمامها مرة كل اسبوعين لاستكمال التحقيق.

واوقف ثلاثة عناصر استخبارات في القضية بالاضافة إلى قائد سابق للشرطة ومسؤول سابق في جهاز الاستخبارات اوقف الشهر الماضي.

ومؤخرا أعلن كوريا على تويتر أن لا علم له بالجريمة. (أ ف ب)