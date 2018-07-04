نتنياهو يلتقي بوتين الأربعاء المقبل في موسكو

القدس: يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، زيارة موسكو، في 11 يوليو/حزيران الجاري، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسب ما أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، الأربعاء.

وبذلك يكون اللقاء هو الثاني لنتنياهو وبوتين خلال شهرين بعد لقائهما في التاسع من مايو/أيار الماضي، في ذكرى انتصار الحلفاء على القوات النازية في الحرب العالمية الثانية.

وقالت “يديعوت أحرونوت”، إن اللقاء غالباً ما سيتمحور حول الوضع في سوريا.

وتأتي زيارة نتنياهو إلى موسكو في ظل الحديث عن تعزيز إيران نفوذها في سوريا، واقتراب قوات النظام السوري من المناطق الجنوبية بدعم عسكري روسي، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث استفزازات أو احتكاك مع إسرائيل.

والثلاثاء، قال نتنياهو إن “بين إسرائيل وسوريا اتفاقاً لفصل القوات جرى توقيعه عام 1974، وهذا هو الأساس الذي يجب أن يبقى قائماً على الحدود”.

وأضاف نتنياهو “سنلتزم به (بالاتفاق) بدقة، وعلينا أن نجعل الآخرين كلهم يقومون بالمثل”. (الأناضول)