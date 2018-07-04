السودان يأسف لتحذير أمريكي من السفر إلى أراضيه بسبب خطر “هجمات ارهابية”

الخرطوم: عبر السودان الثلاثاء عن أسفه إزاء تحذير أمريكي جديد ينصح الأمريكيين بعدم التوجه إلى هذه الدولة الافريقية التي قالت واشنطن إن “مجموعات ارهابية” تخطط لشن هجمات ضد الاجانب على أراضيها.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية هذا التنبيه الاثنين على موقع السفارة في الخرطوم.

ويأتي هذا عقب تنبيه سابق ينصح بعد السفر صدر في تشرين الاول/ اكتوبر 2017، بعد أيام قليلة على رفع واشنطن حظرا تجاريا استمر لعشرات السنين على الخرطوم في 1997.

وقال التنبيه الأمريكي الاخير إن “مجموعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات في السودان وخصوصا في الخرطوم”. واضاف “ان الارهابيين قد يهاجمون بعد إنذار محدود أو دونما انذار مستهدفين اجانب ومنشآت حكومية محلية ومناطق يتردد عليها غربيون”.

وأكد أن على المواطنين الأمريكيين تجنب السفر إلى مناطق النزاع الثلاث في السودان- دارفور والنيل الأزرق وشمال كردفان.

وحذر الأمريكيين أيضا من السفر إلى ولايتي كسلا وشمال كردفان اللتين فرضت فيهما حالة الطوارئ منذ العام الماضي.

وأشار التنبيه إلى أن “تقارير وردت بخصوص اعتقالات تعسفية استهدف بعضها اجانب في مختلف انحاء البلاد”، مضيفا ان الحكومة الأمريكية لديها قدرة محدودة على تقديم خدمات طارئة للامريكيين في السودان.

وقالت وزارة الخارجية السودانية إنها تأسف لاعلان واشنطن الذي يأتي رغم اقرار الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي وجامعة الدول العربية بوجود “بيئة سياسية وامنية ايجابية” عموما في البلاد.

وقالت الخارجية في بيان إن “هذه البيئة الايجابية قد مكنت بعثات السفارة الأمريكية في الخرطوم من السفر بحرية في كافة انحاء ولايات دارفور”.

واضافت إن “التنبيه يتجاهل الحقيقة على الارض في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ويتناقض ايضا مع التقارير الاخيرة للامم المتحدة وبعثتها في دارفور”.

وحضت وزارة الخارجية السودانية واشنطن على مراجعة اعلانها وأكدت التزام الخرطوم محاربة “الارهاب” الى جانب شركائها الدوليين لتعزيز الامن الاقليمي.

رفعت واشنطن عقوباتها عن الخرطوم في 12 تشرين الاول/ اكتوبر لكنها ابقت السودان على لائحة “الدول الراعية للارهاب” إلى جانب ايران وسوريا وكوريا الشمالية.

وصنفت الولايات المتحدة السودان في 1993 بين “الدول الراعية للارهاب” وفي 1997 فرضت عقوبات تجارية بسبب دعم الخرطوم المفترض لجماعات اسلامية. وأقام الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن في السودان من 1992 لغاية 1996. (أ ف ب)