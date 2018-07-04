هزتان أرضيتان خفيفتان تضربان شمالي الأردن

عمان: ضربت هزتان أرضيتان خفيفتان شمالي الأردن، فجر الأربعاء.

ووقعت الهزتان على بعد 50 كم شمال غرب مدينة إربد، شمالي الأردن، وكان مركزهما منطقة بحيرة طبريا، حسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وقال مدير مرصد الزلازل في الأردن، محمود القريوتي، لوكالة الأنباء الرسمية (بترا) إن الهزة الأولى وقعت عند الساعة 4:50 صباحا (1:50 ت.غ) بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 10 كم، أعقبها بثماني دقائق (1:58 ت.غ) وفي نفس المكان هزة أخرى بقوة 3.2 درجات وعلى عمق 10 كم.

وأضاف القريوتي أن الهزة الأرضية الأولى “كانت ملموسة من قبل سكان شمال المملكة خاصة مدينة إربد وما حولها”.

ولم يعلن على الفور عن وقوع أضرار مادية أو خسائر في الأرواح جراء الهزتين. (الأناضول)