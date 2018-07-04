عجوز أمريكية عمرها 92 عاما تقتل ابنها بالرصاص

فينيكس: قالت الشرطة الأمريكية إنها اعتقلت امرأة تبلغ من العمر 92 عاما للاشتباه في أنها قتلت ابنها البالغ من العمر 72 عاما بالرصاص بسبب اعتزامه نقلها إلى دار لرعاية المسنين.

وقال مسؤولون قضائيون إن الشرطة اعتقلت آنا ماي بليسينغ يوم الاثنين من المنزل الذي كانت تعيش فيه مع ابنها والواقع في ضواحي مدينة فينيكس، مع إمكانية الإفراج عنها بكفالة قدرها نصف مليون دولار.

وأفاد بيان مكتوب من مكتب قائد شرطة مقاطعة ماريكوبا الثلاثاء أن بليسينغ أبلغت المحققين بعد اعتقالها بأنها خبأت مسدسين في ثوبها وواجهت ابنها في غرفته حيث أطلقت عليه عدة طلقات.

وأوضح المكتب أنها أبلغت المحققين أيضا أنها حاولت تصويب المسدسين نحو رفيقة ابنها البالغة من العمر 57 عاما لكنها تمكنت من إبعاد المسدسين عنها.

وقالت بليسينغ أيضا للمحققين إنها ذهبت لمواجهة ابنها بسبب اعتزامه نقلها إلى دار رعاية المسنين لأن من الصعب العيش معها حسب قوله.

وقالت إنه يتعين إنهاء حياتها بسبب ما فعلته، وإنها كانت تنوي الانتحار بعد الواقعة.

وأشارت الشرطة إلى أنها زارت المنزل من قبل بسبب شجار بين بليسينغ وابنها. (رويترز)